Дмитрий Тарасов рассчитался с долгами по алиментам

Материальных претензий к Дмитрию Тарасову у его первой жены Оксаны больше нет. Футболист полностью рассчитался с долгом по алиментам, который у него накопился за длительный срок.

Ранее суд обязал спортсмена выплатить экс-супруге порядка семи миллионов рублей на содержание десятилетней дочери Ангелины. Дмитрий заявлял, что задолженность накопилась не по его вине. Мол, бухгалтерия «Локомотива» , с которым у него до недавнего времени действовал контракт, не переводила Оксане алименты с его зарплаты.

Также Тарасов просил снизить ему ежемесячные выплаты, однако суд остался на стороне молодой мамы. Отдать долг футболисту пришлось после того, как приставы арестовали его банковские счета и запретили выезд из страны.

«У Тарасова нет долгов перед Оксаной. Все решилось мирно, все довольны», — сообщил адвокат его бывшей избранницы Сергей Жорин изданию «СтарХит».