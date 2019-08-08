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Дмитрий Тарасов рассчитался с долгами по алиментам 

Teleprogramma.pro + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Материальных претензий к Дмитрию Тарасову у его первой жены Оксаны больше нет. Футболист полностью рассчитался с долгом по алиментам, который у него накопился за длительный срок.
Ранее суд обязал спортсмена выплатить экс-супруге порядка семи миллионов рублей на содержание десятилетней дочери Ангелины. Дмитрий заявлял, что задолженность накопилась не по его вине. Мол, бухгалтерия «Локомотива», с которым у него до недавнего времени действовал контракт, не переводила Оксане алименты с его зарплаты.
Также Тарасов просил снизить ему ежемесячные выплаты, однако суд остался на стороне молодой мамы. Отдать долг футболисту пришлось после того, как приставы арестовали его банковские счета и запретили выезд из страны.
«У Тарасова нет долгов перед Оксаной. Все решилось мирно, все довольны», — сообщил адвокат его бывшей избранницы Сергей Жорин изданию «СтарХит».
Напомним, пока задолженность спортсмена по алиментам росла, он продолжал жить на широкую ногу. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, Дмитрий побывал с женой Анастасией Костенко в Италии, купил автомобиль за десять миллионов рублей и устроил большой праздник на день рождения маленькой дочки Миланы.
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Футбол , Анастасия Костенко , Дмитрий Тарасов , Сергей Жорин , Локомотив , StarHit
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