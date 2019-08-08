Вратарь литовской команды «Вентспилс» Константин Махновский дисквалифицирован на 10 еврокубковых матчей за расизм.
Такое решение принял дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Инцидент произошёл во время матча второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором «Вентспилс» встречался с «Гзирой Юнайтед». У Махновского возник конфликт с сенегальским нападающим мальтийской команды Амаду Самбом. Оба игрока получили красные карточки, однако слова украинца были расценены как расизм.