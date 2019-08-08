Украинский футболист Махновский дисквалифицирован за расизм

Вратарь литовской команды «Вентспилс» Константин Махновский дисквалифицирован на 10 еврокубковых матчей за расизм.

Инцидент произошёл во время матча второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором «Вентспилс» встречался с «Гзирой Юнайтед». У Махновского возник конфликт с сенегальским нападающим мальтийской команды Амаду Самбом. Оба игрока получили красные карточки, однако слова украинца были расценены как расизм.