Победное начало: как «Спартак» обыграл «Тун»

Московский «Спартак» обыграл в Швейцарии местный «Тун» в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со счетом 3:2. Несмотря на успешную игру Андре Шюррле и Зелимхана Бакаева , оформившего дубль, красно-белые едва не лишились победы — ведя по ходу матча в два мяча, команда Олега Кононова пропустила дважды за 14 минут.

«Спартак» стал на один шаг ближе к Лиге Европы. В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы красно-белые одержали победу над «Туном» — встреча прошла в Швейцарии и завершилась со счетом 3:2 в пользу красно-белых. С тремя голами на выезде «Спартак» практически гарантировал себе выход в следующую стадию турнира, где может встретиться с победителем пары «Брондбю» (Дания) — «Брага» (Португалия).

С первых минут матча с «Туном» красно-белые выглядели свежее и быстрее, однако не прибегали к высокому прессингу. Что интересно, в стартовом составе «Спартака» вышел аргентинский нападающий Эсекьель Понсе, заработавший удаление в последнем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Динамо»

И это дало свои плоды — уже на 22-й минуте встречи форвард воспользовался ошибкой обороны соперника и занес мяч в ворота, таким образом открыв счет в матче и частично оправдавшись за ужасный фол в столичном дерби против вратаря Антона Шунина.

Забитый мяч дал серьезное психологическое преимущество «Спартаку». Красно-белые давили, благодаря чему смог отличиться еще один новичок команды. Зелимхан Бакаев получил мяч недалеко от штрафной, технично сместился в центр с фланга и нанес ювелирный удар в дальний угол ворота «Туна». Вратарь швейцарской команды Гийом Февр даже не успел среагировать, благодаря чему гол 23-летнего россиянина виделся еще более красивым.

Однако быстрые мячи сыграли злую шутку с москвичами. После выхода на второй тайм «Тун» кардинально изменился, начав агрессивно прессинговать и контролировать территорию, регулярно создавая опасность у ворот Александра Максименко

В частности, во многом помогла хозяевам замена, после которой «Тун» перешел на игру в одного нападающего, дав тем самым больше свободы фланговым и атакующим полузащитникам.

Ко всему прочему, расслабленность «Спартака» дала «Туну» дополнительный импульс для того, чтобы дома попытаться побороться за положительный результат. Уже на исходе седьмой минуты второго тайма худшие опасения подтвердились — игра красно-белых в обороне разладилась. Швейцарцы все чаще подходили к воротам гостей, и в один из таких моментов игрокам «Туна» удалось нанести опасный удар с линии штрафной.

Максименко отразил мяч, но до конца опасность не отвел от своих владений. Снаряд тут же подхватил полузащитник Ниас Хефти, отправив мяч в самую девятку.

Долго игроки швейцарского клуба не радовались, а продолжили нагнетать. Спартаковцы же совсем потеряли контроль, все чаще ошибаясь даже в самых простых эпизодах. В частности, один из таких моментов и привел ко второму голу «Туна». на 59-й минуте бразилец Айртон в очередной раз отдал мяч сопернику, вышедший на замену Маттео Тосетти сразу же сделал навес на дальнюю штангу, где форвард хозяев Симоне Рапп освободился из-под опеки капитана «Спартака» Георгия Джикии и точно пробил в дальний угол.

Сразу же после второго гола в свои ворота наставник красно-белых Олег Кононов сделал первую замену, выпустив на поле пополнившего команду летом чемпиона мира 2014 года Андре Шюррле, который, правда, уже успел дебютировать за клуб в РПЛ. Немец заметно добавил вариативности и креативности в атаке «Спартака».

Сначала Шюррле вывел на ударную позицию одноклубника, а спустя пять минут после выхода на поле заработал пенальти. Сам же Андре взялся за удар, но не сумел переиграть вратаря, да еще и пробил на удобной для него высоте.

После эпизода с пенальти у «Туна» практически пропал весь запал. Плюс ко всему, на поле у красно-белых появился Александр Ташаев , и уже спустя минуту москвичи вновь вышли вперед. Шюррле снова продемонстрировал отличное понимание с Бакаевым, аккуратно покатив на Зелимхана мяч, а тот аккуратно протолкнул снаряд между ног голкиперу швейцарцев.

Таким образом, «Спартаку» для невыхода в следующий раунд надо проигрывать в ответном поединке в два мяча, а такое мало представляется, учитывая реальную разницу в классе между красно-белыми и «Туном». Более того, второй матч будет для команды Кононова домашним. Встреча состоится 15 августа на стадионе «Спартака» и начнется в 19.45 по московскому времени.