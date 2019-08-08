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Кононов назвал главную проблему нынешнего «Спартака» 

RT на русском + ещё 17 2 часа назад
Фото: ТАСС
После победы над швейцарским «Туном» со счётом 3:2 в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы главный тренер российского «Спартака» Олег Кононов рассказал, что рассчитывает на прогресс в игре команды.
«Проблем много, которые нужно решать. Главное — адаптировать новичков. Я уже говорил ранее, что мы строим новый коллектив, затем мы будем работать над игрой. Сейчас уже есть определённые сдвиги, но мы продолжим работу», — цитирует специалиста сайт Sport24.ru.
По словам Кононова, в ближайшем матче чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) стоит ожидать появления в составе «Спартака» ещё двух новых игроков — полузащитника Гуса Тиля и нападающего Джордана Ларссона, подписавших контракты с красно-белыми в летнее межсезонье.
Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл «Тун» в квалификации Лиги Европы.
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