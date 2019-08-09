Стали известны расходы английских клубов на трансферы

Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) в летнее трансферное окно потратили примерно 1,38 миллиарда фунтов стерлингов (1,5 миллиарда евро) на 114 новых футболистов. Об этом сообщается на сайте портала Transfermarkt.

Самую крупную покупку совершил « Манчестер Юнайтед », который приобрел у «Лестер Сити» защитника Гарри Магуайра за 87 миллионов евро. Второе место в списке занял «Арсенал», купивший у французского «Лилля» ивуарийского нападающего Николя Пепе (80 миллионов евро). На третьем месте — «Манчестер Сити», оформивший трансфер полузащитника Родри из испанского «Атлетико» (70 миллионов евро).

Летнее трансферное окно в Англии завершилось 8 августа. В прошлом году клубы АПЛ потратили 1,4 миллиарда евро, в 2017-м — 1,57 миллиарда, что является рекордом для чемпионата страны.