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СМИ: суд отклонил иск об изнасиловании в отношении Неймара 

ТАСС + ещё 7 1 час назад
Фото: ТАСС
Бразильский суд отклонил иск об изнасиловании, выдвинутый против футболиста французского клуба "Пари Сен-Жермен" и национальной сборной Бразилии Неймара. Об этом сообщила в пятницу газета O Globo.
Таким образом суд поддержал доводы следствия и прокуратуры, которые не обнаружили в представленных стороной обвинения материалах свидетельств, позволяющих сделать однозначный вывод о виновности футболиста в применении насилия. Вместе с тем, как уточняется, это не означает, что дело в отношении звезды футбола закрыто. В случае появления новых улик суд может снова возобновить расследование.
В конце мая в отделение полиции города Санту-Амару (юго-восточный штат Сан-Паулу) поступило заявление с обвинениями в изнасиловании в адрес Неймара. Согласно утверждению пострадавшей, преступление произошло 15 мая в Париже, куда она приехала по приглашению игрока, с которым познакомилась в Instagram. Затем женщина вернулась в Бразилию, однако не решалась обратиться за помощью к правоохранительным органам.
После появления в прессе информации о предъявленных ему обвинениях в изнасиловании Неймар опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором категорически их отверг, заявив, что стал жертвой мошенников, вымогавших деньги. В опровержение обвинений в преступлении он также выложил в сеть свою личную переписку с женщиной. Среди прочего в ней содержатся пикантные фотографии девушки, на которых скрыты лицо и интимные части тела.
Данная публикация стала поводом для возбуждения в адрес футболиста еще одного уголовного дела. Подобное правонарушение карается наказанием в виде лишения свободы на срок от 1 года до 5 лет.
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Футбол , Генпрокуратура РФ , МВД
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