«ПСЖ» назвал условия возвращения Неймара в «Барселону»

Руководство французского "Пари Сен-Жермен" назвало условия, при котором луб готов отдать каталонской "Барселоне" бразильского нападающего Неймара, сообщает Goal.

По информации источника, парижане хотят, чтобы сине-гранатовые заплатили €50 млн за форварда, а также отдали вингера Филиппе Коутиньо и защитника Нелсона Семеду.

В составе "Барсы" Неймар выступал с 2013 по 2017 год. "ПСЖ" купили бразильца за рекордные €222 млн Также в услугах нападающего заинтересован мадридский "Реал" , который уже выслал личный контракт футболисту.

Ранее стала известна возможная зарплата Неймара в "Реале".