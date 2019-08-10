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«ПСЖ» назвал условия возвращения Неймара в «Барселону» 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Руководство французского "Пари Сен-Жермен" назвало условия, при котором луб готов отдать каталонской "Барселоне" бразильского нападающего Неймара, сообщает Goal.
По информации источника, парижане хотят, чтобы сине-гранатовые заплатили €50 млн за форварда, а также отдали вингера Филиппе Коутиньо и защитника Нелсона Семеду.
В составе "Барсы" Неймар выступал с 2013 по 2017 год. "ПСЖ" купили бразильца за рекордные €222 млн Также в услугах нападающего заинтересован мадридский "Реал", который уже выслал личный контракт футболисту.
Ранее стала известна возможная зарплата Неймара в "Реале".
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Футбол , Реал
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