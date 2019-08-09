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Нойштедтер прокомментировал переход в «Динамо» 

Газета.Ru + ещё 23 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Защитник сборной России по футболу Роман Нойштедтер высказался о заключении контракта с московским "Динамо", передает ТАСС.
"Над приглашением "Динамо" долго не думал — понадобилось три-четыре дня, чтобы утрясти все формальности. У меня были предложения из других стран, но, когда на меня вышло "Динамо", сразу согласился", — цитирует Нойштедтера официальный сайт команды.
Футболист отметил, что главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов хочет использовать его на позиции опорного полузащитника, однако при необходимости возможны перемещения в центр обороны.
В прошлом сезоне Нойштедтер принял участие в 31 матче за стамбульский "Фенербахче" и забил два мяча. После окончания чемпионата защитник стал свободным агентом.
Ранее немецкий футболист поделился впечатлениями от перехода в "Динамо".
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Футбол , Дмитрий Хохлов , Роман Нойштедтер , Динамо , ИТАР-ТАСС
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