Нойштедтер прокомментировал переход в «Динамо»

"Над приглашением "Динамо" долго не думал — понадобилось три-четыре дня, чтобы утрясти все формальности. У меня были предложения из других стран, но, когда на меня вышло "Динамо", сразу согласился", — цитирует Нойштедтера официальный сайт команды.

Футболист отметил, что главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов хочет использовать его на позиции опорного полузащитника, однако при необходимости возможны перемещения в центр обороны.

В прошлом сезоне Нойштедтер принял участие в 31 матче за стамбульский "Фенербахче" и забил два мяча. После окончания чемпионата защитник стал свободным агентом.

Ранее немецкий футболист поделился впечатлениями от перехода в "Динамо".