Экс-футболист «Барселоны» может перейти в «Краснодар» 

Нападающий "Бетиса" Кристиан Тельо попал в список интересов российского "Краснодара", передает Sport24.
"Действительно, "Краснодар" проявляет интерес к Тельо. Но есть некоторые трудности. Футболист хоть и имеет невысокую трансферную стоимость в размере 12 миллионов, но часть прав на Кристиана до сих пор принадлежит "Барселоне". Это усложняет переговорный процесс. Посмотрим, как все сложится", — заявил изданию агент спортсмена Хосе Мариа Оробитт.
Стоит отметить, что "быки" в нынешнее межсезонье уже серьезно усилились атакующими игроками — стан команды пополнили Тонни Вильена, Маркус Берг и Юнес Намли.
Ранее сообщалось, что главный тренер португальского "Порту" Сержиу Консейсау поделился мнением о стадионе российского "Краснодара".