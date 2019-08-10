Болельщик пошел в суд после удара Неймара

прокуратуру Франции поступила жалоба на бразильский игрока команды «Пари Сен-Жермен» Неймара. Истцом выступил болельщик, которого футболист ударил по лицу в конце апреля.

Об этом сообщило издание L’Equipe.

27 апреля Неймар ударил по лицу фаната команды «Ренна», пытаясь помешать ему снимать на камеру как нападающий проходит мимо трибун.

«Пари-Сен Жермен» потерпела поражение в финале Кубка Франции. Это был пятый проигрыш команды Неймара. «Ренн» победил впервые с 1971 года.

За нападение на болельщика Федерация футбола Франции (FFF) дисквалифицировала футболиста на три матча.