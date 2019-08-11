Месси может пропустить старт сезона из-за травмы

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде заявил, что нападающий Лионель Месси , восстанавливающийся после травмы, может пропустить начало сезона.

У аргентинского форварда диагностировано растяжение икроножной мышцы первой степени.

"Он находится в процессе восстановления, и я не знаю, будет ли он готов к старту Ла Лиги. Это выглядит сложно", — цитирует Вальверде Goal.

В матче первого тура чемпионата Испании, который пройдет в Бильбао, "Барселона" встретится с "Атлетиком".

Ранее нападающий каталонского клуба прокомментировал травму.