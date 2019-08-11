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«Барселона» отказалась тратить деньги на Неймара 

Lenta.ru + ещё 13 22 минуты назад
Фото: Ueslei Marcelino / Reuters
Руководство каталонской «Барселоны» не готово выплачивать «Пари Сен-Жермен» компенсацию за бразильского форварда Неймара. Об этом сообщает Marca.
«Барселона» пойдет на сделку в том случае, если французская сторона примет игроков в обмен на бразильца. При этом в каталонском клубе убеждены, что игрок не покинет ПСЖ нынешним летом.
Также среди претендентов на 27-летнего Неймара называется мадридский «Реал». Клуб готов предложить ПСЖ обмен игроками, и, по информации Sport.es, готов платить бразильцу 40 миллионов евро за сезон.
Неймар стал игроком ПСЖ в 2017 году. Сумма трансфера форварда из «Барселоны» стала рекордной для мирового футбола, составив 222 миллиона евро. В сезоне-2018/19 на счету нападающего 23 гола в 28 матчах за ПСЖ.
В составе «Барселоны» Неймар дважды становился чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов.
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