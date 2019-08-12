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Вратарь ФК «Динамо» Шунин получил повреждение задней поверхности бедра 

ТАСС + ещё 21 1 час назад
Фото: ТАСС
Вратарь и капитан московского футбольного клуба "Динамо" Антон Шунин прошел медицинское обследование, по итогам которого у него выявлено повреждение задней поверхности бедра. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба команды.
В матче пятого тура чемпионата России "Динамо" на своем поле уступило санкт-петербургскому "Зениту" со счетом 0:2. На 14-й минуте матча из-за полученной травмы Шунин был заменен на Игоря Лещука.
Сроки восстановления 32-летнего игрока неизвестны.
"Медицинский штаб клуба работает над скорейшим возвращением вратаря в строй", — говорится в заявлении клуба.
"Динамо" после пяти туров набрало пять очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. В следующем матче бело-голубые 18 августа примут московский "Локомотив". Начало встречи — 19:00 мск.
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Футбол , Прочее , РПЛ , Антон Шунин , Игорь Лещук , Зенит , Локомотив , Динамо
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