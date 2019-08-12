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Оскорбивший судью экс-сотрудник «Ахмата» объяснил свой поступок 

Газета.Ru + ещё 23 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший сотрудник "Ахмат Арены" Ризван Эдильсултанов объяснил, почему оскорбил главного арбитра встречи пятого тура чемпионата России против московского "Спартака" Алексея Сухого.
На 77-й минуте матча нападающий хозяев Аблайе Мбенге был удален с поля за вторую желтую карточку. Эдильсултанов воспользовался громкой связью и оскорбил судью.
По словам Эдильсултанова, судьи предвзято обслуживают матчи "Ахмата" против московских команд.
"На два свистка в пользу "Спартака" был один в пользу нашей команды, и то ради приличия. Когда удаляли Мбенга, была стычка с защитником "Спартака" Георгием Джикией. Он его спровоцировал, когда Мбенг схватил мяч и убегал в сторону центрального круга", — цитирует Эдильсултанова "Спорт-Экспресс".
По мнению экс-сотрудника "Ахмата", арбитр должен был показать обоим участникам конфликта, а не только нападающему грозненского клуба. Эдильсултанов считает, что это спровоцировало Мбенга на получение второго "горчичника".
Встреча между "Ахматом" и "Спартаком", прошедшая в Грозном, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее оскорбивший судью экс-сотрудник "Ахмата" извинился.
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Футбол , РПЛ , Алексей Сухой , Спартак , Газета.Ru
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