Оскорбивший судью экс-сотрудник «Ахмата» объяснил свой поступок

Алексея Сухого. Бывший сотрудник "Ахмат Арены" Ризван Эдильсултанов объяснил, почему оскорбил главного арбитра встречи пятого тура чемпионата России против московского "Спартака"

На 77-й минуте матча нападающий хозяев Аблайе Мбенге был удален с поля за вторую желтую карточку. Эдильсултанов воспользовался громкой связью и оскорбил судью.

По словам Эдильсултанова, судьи предвзято обслуживают матчи "Ахмата" против московских команд.

"На два свистка в пользу "Спартака" был один в пользу нашей команды, и то ради приличия. Когда удаляли Мбенга, была стычка с защитником "Спартака" Георгием Джикией. Он его спровоцировал, когда Мбенг схватил мяч и убегал в сторону центрального круга", — цитирует Эдильсултанова "Спорт-Экспресс".

По мнению экс-сотрудника "Ахмата", арбитр должен был показать обоим участникам конфликта, а не только нападающему грозненского клуба. Эдильсултанов считает, что это спровоцировало Мбенга на получение второго "горчичника".

Встреча между "Ахматом" и "Спартаком", прошедшая в Грозном, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее оскорбивший судью экс-сотрудник "Ахмата" извинился.