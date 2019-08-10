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«Зенит» обыграл «Динамо» благодаря голам Дзюбы и Азмуна 

SovSport.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
В матче пятого тура российской премьер-лиги Зенит в Москве обыграл Динамо 2:0.
Голы на счету нападающих Артема Дзюбы (10-я минута) и Сердара Азмуна (88).
На 13-й минуте голкипер Динамо Антон Шунин получил травму, а на 80-й полузащитник хозяев Артур Юсупов получил вторую желтую карточку.
Зенит продолжает лидировать в турнирной таблице. Динамовцы опустились на 11-е место.

РПЛ Пятый тур

Динамо (Москва) Зенит (Санкт-Петербург) 0:2 (0:1)
Голы: Дзюба, 10 (0:1); Азмун, 88 Динамо: Шунин (Лещук, 13), Паршивлюк, Рыков, Шуньич, Рауш, Юсупов, Жоаозиньо (Нжи, 46), Каборе, Шиманьски, Панченко (Грулев, 64), Шейдаев.
Зенит: Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Оздоев, Сутормин (Жирков, 64), Барриос, Дриусси (Малком, 46), Дзюба, Азмун.
Предупреждения: Жоаозиньо, 27; Панченко, 56; Рыков, 60; Юсупов, 70 Оздов, 35; Азмун, 39; Сутормин, 59.
Удаление: Юсупов, 80.
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Футбол , Артур Юсупов , Антон Шунин , Дуглас Сантос , Зенит , Динамо
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