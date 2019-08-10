Голы на счету нападающих Артема Дзюбы (10-я минута) и Сердара Азмуна (88).
На 13-й минуте голкипер Динамо Антон Шунин получил травму, а на 80-й полузащитник хозяев Артур Юсупов получил вторую желтую карточку.
Зенит продолжает лидировать в турнирной таблице. Динамовцы опустились на 11-е место.
РПЛ Пятый тур
Динамо (Москва) Зенит (Санкт-Петербург) 0:2 (0:1)
Голы: Дзюба, 10 (0:1); Азмун, 88 Динамо: Шунин (Лещук, 13), Паршивлюк, Рыков, Шуньич, Рауш, Юсупов, Жоаозиньо (Нжи, 46), Каборе, Шиманьски, Панченко (Грулев, 64), Шейдаев.
Зенит: Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Оздоев, Сутормин (Жирков, 64), Барриос, Дриусси (Малком, 46), Дзюба, Азмун.
Предупреждения: Жоаозиньо, 27; Панченко, 56; Рыков, 60; Юсупов, 70 Оздов, 35; Азмун, 39; Сутормин, 59.
Удаление: Юсупов, 80.