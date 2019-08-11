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Дубль Суареса помог «Барселоне» разгромить «Наполи» 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Reuters
"Барселона" одержала разгромную победу над "Наполи" в товарищеском матче.
Встреча, прошедшая в американском Энн-Арборе, завершилась со счетом 4:0. В составе победителей дубль оформил Луис Суарес, также отличились Антуан Гризманн и Усман Дембеле.
В первом туре чемпионата Испании "Барселона" встретится с "Атлетиком" из Бильбао. "Наполи" в стартовом матче Серии А сыграет против "Фиорентины".
Ранее "Пари Сен-Жермен" назвал условия возвращения нападающего Неймара в "Барселону".
Футбол. Товарищеские матчи"Наполи" (Неаполь, Италия) — "Барселона" (Барселона, Испания) — 0:4Голы: 0:1 — Суарес, 48; 0:2 — Гризманн, 56; 0:3 — Суарес, 58; 0:4 — Дембеле, 63.
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Футбол , Антуан Гризманн , Усман Дембеле , Луис Суарес
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