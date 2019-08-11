Дубль Суареса помог «Барселоне» разгромить «Наполи»

"Барселона" одержала разгромную победу над "Наполи" в товарищеском матче.

В первом туре чемпионата Испании "Барселона" встретится с "Атлетиком" из Бильбао. "Наполи" в стартовом матче Серии А сыграет против "Фиорентины".

Ранее "Пари Сен-Жермен" назвал условия возвращения нападающего Неймара в "Барселону".

Футбол. Товарищеские матчи"Наполи" (Неаполь, Италия) — "Барселона" (Барселона, Испания) — 0:4Голы: 0:1 — Суарес, 48; 0:2 — Гризманн, 56; 0:3 — Суарес, 58; 0:4 — Дембеле, 63.