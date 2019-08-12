«Локомотив» объявил о трансфере футболиста Джорджевича

«Локомотив» объявил о переходе из «Зенита» черногорского нападающего Луки Джорджевича. В московском клубе форвард будет выступать под 22-м номером.

«Я очень рад примкнуть к такому большому клубу, как «Локомотив». Важно, что меня здесь действительно ждут. В меня верят, это добавляет сил. Я вижу своё будущее в «Локомотиве», — приводит слова нападающего пресс-служба «Локомотива».

Лука Джорджевич выступал за «Зенит» с 2012 года. Последние два сезона футболист провёл в аренде в тульском «Арсенале».