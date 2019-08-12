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«Локомотив» объявил о трансфере футболиста Джорджевича 

RT на русском + ещё 41 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Московский «Локомотив» приобрёл форварда Луку Джорджевича у санкт-петербургского «Зенита».
«Локомотив» объявил о переходе из «Зенита» черногорского нападающего Луки Джорджевича. В московском клубе форвард будет выступать под 22-м номером.
«Я очень рад примкнуть к такому большому клубу, как «Локомотив». Важно, что меня здесь действительно ждут. В меня верят, это добавляет сил. Я вижу своё будущее в «Локомотиве», — приводит слова нападающего пресс-служба «Локомотива».
Лука Джорджевич выступал за «Зенит» с 2012 года. Последние два сезона футболист провёл в аренде в тульском «Арсенале».
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Футбол , Лука Джорджевич , Локомотив
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