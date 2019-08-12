«Ты козел!»: Судью оскорбили на матче «Ахмат» — «Спартак»

Судью матча «Ахмат» — «Спартак» назвали козлом в микрофон на стадионе в Грозном, сообщает Sports.ru.

Вчера вечером «Спартак» в гостях победил «Ахмат» со счетом 3:1. В составе московской команды два гола забил россиянин Зелимхан Бакаев , один — немец Андре Шюррле, за грозненскую отличился сенегалец Аблай Мбенг . В концовке второго тайма Мбенг получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Судья, ты козел!» — раздался несколько минут спустя крик над «Ахмат-Ареной».

Кричали на чеченском языке в микрофон, который находится в дикторской комнате. Представитель пресс-службы «Ахмата» подтвердил «Чемпионату», что фраза переводится именно как «Судья, ты козел!».

Также он рассказал, что это «на эмоциях» кричал сотрудник пресс-службы стадиона, и, со слов представителя дирекции арены, тот уже уволен.