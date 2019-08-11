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Рибери отказался от предложения из России, сообщили СМИ 

Спорт РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Французский полузащитник Франк Рибери, в данный момент находящийся без клуба, отказался от предложения о подписании контракта с футбольной командой из России, сообщает на своем сайте журналист Джанлука ди Марцио со ссылкой на Sky Sports Italia.
Рибери также не устроили варианты продолжения карьеры в чемпионатах Нидерландов и Саудовской Аравии. Как отмечается, бывший футболист мюнхенской "Баварии" рассматривает переезд в итальянскую "Фиорентину". Ранее L'Equipe сообщил, что московский "Локомотив" вступил в переговоры с окружением 36-летнего французского футболиста, чтобы обсудить условия возможного перехода. Кроме того, на Рибери претендовал голландский ПСВ.
Рибери по окончании прошлого сезона покинул "Баварию", за которую выступал с 2007 года. В составе немецкой команды он стал девятикратным чемпионом Германии, шестикратным обладателем Кубка Германии, победителем Лиги чемпионов.
Ранее Рибери выступал за турецкий "Галатасарай", а также за несколько французских клубов, в числе которых "Марсель". В составе сборной Франции он провел более 80 матчей, завоевал серебро на чемпионате мира-2006.
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Футбол , Франк Рибери , Локомотив
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