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Вратарь «Барселоны» Нето выбыл на месяц из-за травмы 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Голкипер испанского футбольного клуба "Барселона" Норберто Нето пропустит около месяца из-за травмы запястья. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Mundo Deportivo.
Повреждение футболист получил во время тренировки перед товарищеским матчем с "Наполи" (4:0), который прошел 11 августа.
В результате медицинского обследования было выявлено, что у 30-летнего бразильца перелом ладьевидной кости. По словам врачей, на полное восстановление потребуется около пяти недель.
В составе "Барселоны" вратарь выступает с лета 2019 года. Он перешел из "Валенсии" за €35 млн
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Футбол , Газета.Ru
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