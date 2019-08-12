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Агент высказался об интересе «Локомотива» к Рибери 

Газета.Ru + ещё 8 1 час назад
Фото: Газета.ru
Агент французского полузащитника Франка Рибери Жан-Пьер Берне прокомментировал информацию о заинтересованности московского "Локомотива" в приобретении футболиста.
"Да, со стороны "Локомотива" есть реальный интерес к Франку. Это правда", — цитирует Берне Sport24.
Рибери с 2007 года выступал за мюнхенскую "Баварию". В составе команды он восемь раз становился чемпионом Германии, выиграл пять Кубков страны и завоевал один титул Лиги чемпионов. Летом 2019 года у француза истек контракт с немецким клубом. Сейчас он находится в статусе свободного агента.
Ранее сообщалось, что Рибери отказался от перехода в "Локомотив".
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