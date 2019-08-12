Евгений Алдонин потребовал от МВД компенсацию в 47 миллионов рублей

Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин подал в Замоскворецкий районный суд Москвы иск к МВД с требованием выплатить ему компенсацию в размере 47,3 миллиона рублей, сообщает "Коммерсант".

В такую сумму Алдонин оценил моральный вред за волокиту и ошибки следствия, которое пять лет занимается делом о хищении средств футболиста в банке "Замоскворецкий". Летом 2013 года Алдонин направил в банк 1,5 миллиона долларов, однако эти средства не поступили на счет: часть перечислили другому лицу, часть якобы выдали самому Алдонину. В мае 2015 года обвинение в хищении средств было предъявлено бывшим председателю правления банка Илье Бударину , топ-менеджеру Ирине Павловой и ее брату Янису Павлову. В июне Бударин был приговорен к 3,5 годам колонии, остальные фигуранты дела находятся в розыске.

По мнению потерпевшего, следователи не только утратили важные улики по делу, но и позволили фигурантам дела вывести похищенные активы.

Отмечается, что дата рассмотрения иска в суде пока не назначена.