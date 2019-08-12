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Езил и Колашинац находятся под круглосуточной охраной 

Спорт-Экспресс + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Игроки "Арсенала" Месут Езил и Сеад Колашинац вынуждены находиться под постоянной охраной. Футболисты могли быть втянуты в противостояние криминальных группировок Лондона, сообщает The Times.
Несколько дней назад на автомобиль Езила напали двое неизвестных с ножами. Езил укрылся в ближайшем ресторане и пытался вызвать помощь, а Колашинац, который также находился в машине, дал отпор нападавшим. Вчера эти люди были задержаны возле дома Езила.
Футболисты в этой ситуации получили поддержку от бандитов, представляющих выходцев из Восточной Европы, которые предупреждают их о любых возможных нападениях. В ответ на это, конкурирующая группировка усилила угрозы в адрес Езила и Колашинаца.
Ранее сообщалось, что игроки пропустили матч 1-го тура английской премьер-лиги с "Ньюкаслом" из соображений безопасности.
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