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РБК: «Удинезе» следит за Бакаевым 

Спорт-Экспресс + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
За атакующим полузащитником "Спартака" Зелимханом Бакаевым уже несколько лет следят скауты европейских клубов, в числе которых "Удинезе", cообщает РБК.
Отмечается, что интерес к полузащитнику сохраняется, хотя сам футболист сконцентрирован на выступлениях в составе красно-белых. Уточняется, что "Удинезе" в прошлом году следил и за Магомед-Шапи Сулеймановым из "Краснодара", но "быки" не отпустили футболиста в Италию.
На прошлой неделе Бакаев оформил два дубля: сначала в матче квалификационного раунда Лиги Европы с "Туном" (3:2) и во встрече 5-го тура РПЛ с грозненским "Ахматом" (3:1). Его контракт со "Спартаком" будет действовать до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость, по данным transfermarkt, cоставляет 3,5 миллиона евро.
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Футбол , Зелимхан Бакаев , Магомед-шапи Сулейманов , Спартак , РБК
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