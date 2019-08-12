Моральный ущерб: Алдонин подал в суд на МВД

Бывший футболист ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин потребовал от МВД выплатить ему 47,3 млн руб. В такую сумму он оценил моральный вред за ошибки следствия, которое на протяжении пяти лет занимается делом о хищении средств в банке «Замоскворецкий» — $1,5 млн из украденной суммы принадлежали атлету.

Как сообщает «Коммерсант», экс-футболист требует компенсацию за моральный ущерб в размере 47,3 млн рублей за ошибки следствия, которое занимается делом о хищении средств Алдонина в банке «Замоскворецкий».

В 2013 году Алдонин попытался перевести на свой счет в банке $1,5 млн, однако во время операции часть денег пришла третьему лицу, а часть якобы самому футболисту. Спустя год банк лишился лицензии, а Алдонин, узнав о хищении, обратился в УВД по ЦАО Москвы. В 2015-м председатель правления банки Илья Бударин был приговорен к 3,5 годам тюрьму, а топ-менеджер Ирина Павлова и ее брат Янис, также обвиняемые в хищении, были объявлены в розыск.

Как считает сам Алдонин, следствие утратило важные улики по делу и дало возможность подозреваемым в хищении вывести активы.

Несмотря на то, что дата рассмотрения иска футболиста пока не назначена, представляющий интересы бывшего спортсмена юрист Александр Бурчук уже прояснил детали будущих разбирательств.

«По нашим обращениям и жалобам было установлено имущество обвиняемых на сумму почти 2 млрд рублей и местонахождение председателя правления банка. В результате его арестовали, но только на меньшую часть имущества наложен арест. Две квартиры и здание банка стоимостью почти миллиард рублей не были арестованы — следователь неправильно оформил документ», — цитирует юриста Sport24.

В итоге дело направили в суд по «самому незначительному эпизоду» — председателю правления выдвинули обвинение в хищении денег под видом фиктивной выдачи кредитов на сумму 180 млн рублей. В Мосгорсуде Бурчук взыскал компенсацию на нарушение разумного срока судопроизводства, и ее уже выплатили. Сейчас же сторона Алдонина обратилась с иском к МВД России о взыскании всей суммы причиненного ущерба по иску.

«Раз следствие не захотело взыскать ее с обвиняемого, то по закону мы можем взыскать ее с государства в лице МВД. Сумма в 47,3 млн соответствует действительности. Это за вычетом 700 тысяч, которые мы взыскали с агентства по страхованию вкладов, так как денежные средства были похищены работниками банка, а подписи вкладчика были подделаны. Все было сделано так, будто они сами получили деньги, но экспертиза показала, что подписи не соответствовали подписям моих доверителей», — отмечает представитель футболиста.

Юрист также уточнил, что иск подан только от лица Алдонина. По первому процессу они тоже сначала подали иск от Евгения, суд оценил требования, а затем уже был подан коллективный иск, чтобы рассмотреть его в одном производстве.

«Сейчас будет то же самое. Пока сумма иска составляет 47,3 млн, но когда к иску присоединятся другие доверители, она увеличится в соответствии с размером похищенных вкладов», — заявил Бурчук.

Стоит отметить, что за свою продолжительную футбольную карьеру Алдонин дважды с «армейцами» становился чемпионом России, по четыре раза поднимал над головой Кубок и Суперкубок России. В 2005-м Евгений сыграл в победном финале Кубка УЕФА против «Спортинга» (3:1).

Напомним, что в марте этого года футболист был втянут в другие судебные тяжбы, связанные с жилплощадью покойной экс-супруги спортсмена, певицы Юлии Началовой.

Разбирательства с квартирой умершей звезды сейчас приостановлены, однако экс-избранник Началовой Александр Фролов продолжает претендовать на часть средств от продажи недвижимости, которая досталась артистке после развода с Алдониным.

На квартиру Юлии, которая оценивается экспертами в 100 млн рублей, также претендует и единственная дочь певицы, рожденная в браке с Евгением: жилплощадь — это все наследство, что осталось от певицы ребенку.