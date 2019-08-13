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«ПСЖ» убрал связанные с Неймаром товары из продажи 

Газета.Ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Французский "Пари Сен-Жермен" решил убрать из продажи товары, связанные с нападающим клуба Неймаром, сообщает "Чемпионат.com".
Вероятно, это связанно с тем, что бразилец планирует покинуть стан парижан и перейти в каталонскую "Барселону", цвета которой защищал с 2013 по 2017 год.
Также в настоящее время представители игрока сборной Бразилии ведут переговоры с мадридским "Реалом".
В данный момент между "ПСЖ" и "Барсой" натянутые отношения. Каталонцы даже объявили о намерении прервать переговоры с французским клубом из-за его жесткой манеры общения.
"ПСЖ" купил Неймара у "Барселоны" за €222 млн, что сделало бразильца самым дорогим игроком в истории футбола.
Ранее сообщалось, что капитан сине-гранатовых Лионель Месси отговаривает Неймара от перехода в "Реал" звонками по телефону
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Футбол , Лионель Месси , Реал , Чемпионат.com
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