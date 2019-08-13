«ПСЖ» убрал связанные с Неймаром товары из продажи

Французский "Пари Сен-Жермен" решил убрать из продажи товары, связанные с нападающим клуба Неймаром, сообщает "Чемпионат.com".

Вероятно, это связанно с тем, что бразилец планирует покинуть стан парижан и перейти в каталонскую "Барселону", цвета которой защищал с 2013 по 2017 год.

Также в настоящее время представители игрока сборной Бразилии ведут переговоры с мадридским "Реалом"

В данный момент между "ПСЖ" и "Барсой" натянутые отношения. Каталонцы даже объявили о намерении прервать переговоры с французским клубом из-за его жесткой манеры общения.

"ПСЖ" купил Неймара у "Барселоны" за €222 млн, что сделало бразильца самым дорогим игроком в истории футбола.