«ПСЖ» убрал связанные с Неймаром товары из продажи 

Французский "Пари Сен-Жермен" решил убрать из продажи товары, связанные с нападающим клуба Неймаром, сообщает "Чемпионат.com".
Вероятно, это связанно с тем, что бразилец планирует покинуть стан парижан и перейти в каталонскую "Барселону", цвета которой защищал с 2013 по 2017 год.
Также в настоящее время представители игрока сборной Бразилии ведут переговоры с мадридским "Реалом".
В данный момент между "ПСЖ" и "Барсой" натянутые отношения. Каталонцы даже объявили о намерении прервать переговоры с французским клубом из-за его жесткой манеры общения.
"ПСЖ" купил Неймара у "Барселоны" за €222 млн, что сделало бразильца самым дорогим игроком в истории футбола.
Ранее сообщалось, что капитан сине-гранатовых Лионель Месси отговаривает Неймара от перехода в "Реал" звонками по телефону