«Ахмат-Арену» предложили лишить громкоговорителей

«Лично я убрал бы громкоговорители со стадиона "Ахмата". Иногда это просто слушать невозможно. Тем более, что люди бывают, мягко говоря, необъективными», — заметил Андреев.

Ранее, 12 августа, стало известно, что сотрудник стадиона, оскорбивший судью с помощью громкоговорителя, уволен. Дирекция клуба приняла это решение после матча.

11 августа на 77-й минуте встречи прозвучала фраза «Судья — ты козел» в адрес арбитра матча Алексея Сухого . По всей видимости, высказывание стало реакцией на удаление футболиста хозяев поля Аблайе Мбенге. Матч завершился победой гостей со счетом 3:1.