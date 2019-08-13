ПСЖ получил инструкцию по продаже Неймара

«Пари Сен-Жермен» готов вести переговоры о трансфере нападающего Неймара, если «Барселона» предложит за него 250 миллионов евро. Соответствующая инструкция пришла в клуб от владельцев из Катара, пишет Marca.

Отмечается, что ПСЖ не желает продавать игрока каталонцам, однако клуб столкнулся с проблемой: на бразильца непросто найти других претендентов. Потому парижане согласились вести переговоры с «Барселоной», и начать их они готовы с отметки в 250 миллионов евро.

В «Барселоне» видят только одну возможность для осуществления этого трансфера: предложить ПСЖ кого-то из своих игроков и доплатить. В Париже, однако, не заинтересованы в обмене на футболистов каталонцев. Поэтому журналисты оценивают сделку как практически невозможную.

Также известно, что борьбу за Неймара ведет мадридский «Реал» . Клуб готов предложить ПСЖ обмен игроками и, по информации Sport.es, платить бразильцу 40 миллионов евро за сезон. Капитан «Барселоны» Лионель Месси , по сообщениям СМИ, попытался отговорить форварда от переезда в Мадрид.

В прошедшем сезоне Неймар забил 23 гола в 28 матчах за французский клуб. Он защищает цвета ПСЖ с 2017 года и перешел в команду за рекордные для мирового футбола 222 миллиона евро.

За «Барселону» Неймар выступал с 2013 по 2017 год. В составе сине-гранатовых он завоевал девять трофеев. Неймар дважды становился чемпионом Испании, выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок