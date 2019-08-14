«Порту» обвинил «Матч ТВ» во лжи

Представители португальского футбольного клуба «Порту» обвинили российский телеканал «Матч ТВ» во лжи в связи со скандалом из-за сорванной трансляции матча квалификации Лиги чемпионов «Порту»-«Краснодар».

Директор по коммуникациям «Порту» Франсишку Мораес заявил «Чемпионату», что клуб не менял условия показа трансляции, как ранее заявили на «Матч ТВ».

«Порту» установил цену в €50 тыс. за трансляцию. Российский канал сначала предложил €15 тыс. — это предложение «Порту» отклонил. Несмотря на это, «Матч ТВ» продолжил анонсировать трансляцию. Лишь в понедельник мы получили согласие по поводу €50 тыс., но при этом на протяжении переговоров оговаривалось обязательное условие — дедлайн по оплате заканчивался за полтора часа до игры», — рассказал Мораес.

По его словам, в день игры «Матч ТВ» «продолжал делать вид, что не может перевести деньги». За полтора часа до поединка португальская сторона обрезала сигнал.

Мораес подчеркнул, что «Порту» придерживался изначальных условий соглашения, а российский телеканал отказался следовать договоренностям. По его мнению, действия телеканала и последующие после сорванной трансляции заявления направлены на обман российского зрителя.

Матч квалификации Лиги чемпионов «Порту»-«Краснодар» завершился со счетом 0:1 в пользу российского клуба. Во время игры «Матч ТВ» вывел на экран надпись: «По независящим от „Матч ТВ“ причинам трансляция матча ЛЧ „Порту“ — „Краснодар“ не состоится».