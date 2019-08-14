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«Краснодар» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Порту» 

RT на русском + ещё 10 2 часа назад
Фото: © vk.com/ RT
Футбольный клуб «Краснодар» опубликовал опубликовал видео из раздевалки после победы команды над «Порту» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Видео опубликовано в официальном Twitter клуба.
В ответной игре, которая прошла в Португалии, «Краснодар» победил со счётом 3:2, что позволило «быкам» выйти в следующий раунд посредством большего количества забитых мячей в гостях. В первом матче сильнее оказались игроки «Порту» — 1:0.
В следующем раунде квалификации «Краснодар» встретится с греческим «Олимпиакосом».
Ранее экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на победу «Краснодара» над «Порту» в ЛЧ.
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