Футболист ФК «Сочи» Иван Миладинович получил четырёхматчевую дисквалификацию за удар в лицо нападающего ЦСКА Фёдора Чалова во время матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Пресс-служба «Сочи» объявила о том, что защитник клуба Иван Миладинович был дисквалифицирован на четыре матча решением Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).
Причиной стал момент в концовке матча пятого тура РПЛ. Защитник «Сочи» разбил лицо форварду ЦСКА Чалову, однако эпизод остался без внимания арбитра.
Ранее сообщалось, что Понсе получил трёхматчевую дисквалификацию.