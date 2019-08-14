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Миладинович дисквалифицирован на четыре матча 

RT на русском + ещё 27 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Футболист ФК «Сочи» Иван Миладинович получил четырёхматчевую дисквалификацию за удар в лицо нападающего ЦСКА Фёдора Чалова во время матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Пресс-служба «Сочи» объявила о том, что защитник клуба Иван Миладинович был дисквалифицирован на четыре матча решением Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).
Причиной стал момент в концовке матча пятого тура РПЛ. Защитник «Сочи» разбил лицо форварду ЦСКА Чалову, однако эпизод остался без внимания арбитра.
Ранее сообщалось, что Понсе получил трёхматчевую дисквалификацию.
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Футбол , Иван Миладинович , Федор Чалов , РФС , ЦСКА
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