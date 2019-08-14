Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе получил три матча дисквалификации за удар шипами в грудь вратаря московского «Динамо» Антона Шунина в поединке четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Как сообщает «Чемпионат», контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза КДК РФС дисквалифицировал форварда московского «Спартака» Эсекьеля Понсе на три матча.
В матче четвёртого тура РПЛ нападающий ударил в грудь вратаря московского «Динамо» Антона Шунина. Голкипер не смогу продолжить поединок, а сам аргентинец был удалён с поля.
Ранее сообщалось, что четыре специалиста покинули селекционную службу «Спартака».