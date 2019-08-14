СМИ: Понсе получил трёхматчевую дисквалификацию

Как сообщает «Чемпионат», контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза КДК РФС дисквалифицировал форварда московского «Спартака» Эсекьеля Понсе на три матча.

В матче четвёртого тура РПЛ нападающий ударил в грудь вратаря московского «Динамо» Антона Шунина. Голкипер не смогу продолжить поединок, а сам аргентинец был удалён с поля.

Ранее сообщалось, что четыре специалиста покинули селекционную службу «Спартака».