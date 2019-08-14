Хабиб оценил игру Сулейманова в матче «Порту» — «Краснодар»

Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов оценил игру полузащитника «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Порту». Футболист в первом тайме забил два мяча в ворота португальской команды.

«Молодец», — написал Нурмагомедов в «инстаграме».

«Краснодар» в ответной встрече 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов обыграл португальскую команду со счётом 3:2 и вышел в стадию плей-офф Лиги чемпионов. В первой игре «горожане» на своём поле уступили со счётом 0:1. Следующим соперником «быков» за выход в групповую стадию станет «Олимпиакос». Первый матч состоится 20 августа в греческом городе Пирее, а ответная игра пройдёт в Краснодаре 27 августа.