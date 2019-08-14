Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Спартак» выразил соболезнования в связи с гибелью известного фаната клуба 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пресс-служба московского "Спартака" выразила соболезнования от лица команды в связи с гибелью болельщика, известного в футбольном мире как Алексей "Бахыт".
12 августа фанат красно-белых попал в аварию на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области. Легковая машина, в которой на тот момент находился "Бахыт" и еще трое, столкнулась с грузовиком с прицепом. Пассажиров автомобиля госпитализировали. Водитель грузовика не захотел ехать в больницу.
"Не стало преданного фаната "Спартака" Алексея "Бахыта". Маршрут Тун — Курск — Грозный стал последним для нашего болельщика. На обратном пути он попал в тяжелую автокатастрофу и впал в кому, из которой уже не вернулся…
Мы выражаем соболезнования родным и близким Алексея", — говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".
Ранее фанаты московского ЦСКА выразили соболезнования в связи со смертью болельщика красно-белых.
Газета.Ru: последние новости
Алана Мамаева посетила мужа в колонии Руни нанял специалиста для борьбы с алкоголизмом Жена Мамаева призвала помочь фитнес-фрику "Руки-базуки"
Футбол , Спартак , ЦСКА
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
14-летний белорусский хоккеист попал под поезд и умер
Двоюродный брат Хабиба дебютирует в UFC
«Рашка нам не братья»47
Жена Мамаева посетила супруга в колонии1
Руни нанял специалиста для борьбы с алкоголизмом1
Видео
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
00:37
Емельяненко: «Меня похищали инопланетяне»
MMA
12:47
«Манчестер Сити» выбрал нового капитана
Премьер-лига Футбол
00:37
«Ты должен быть лучше, чем я»
Фигурное катание
00:59
Украинский боксер повторил культовую сцену из «Бригады»
Бокс
01:33
Не спасла подругу: Как погибли чемпионки в Крыму
Летние виды спорта Статьи
00:43
Россия вырвала путёвку на Олимпиаду
Волейбол Статьи
01:11
Фанаты «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» устроили драку
Футбол
01:16
Мамаев и Кокорин попросили об УДО
Футбол
01:24
«Не хочу быть поломанным»: Овечкин о завершении карьеры
Хоккей Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение