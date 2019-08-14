«Спартак» выразил соболезнования в связи с гибелью известного фаната клуба

Пресс-служба московского "Спартака" выразила соболезнования от лица команды в связи с гибелью болельщика, известного в футбольном мире как Алексей "Бахыт".

12 августа фанат красно-белых попал в аварию на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области. Легковая машина, в которой на тот момент находился "Бахыт" и еще трое, столкнулась с грузовиком с прицепом. Пассажиров автомобиля госпитализировали. Водитель грузовика не захотел ехать в больницу.

"Не стало преданного фаната "Спартака" Алексея "Бахыта". Маршрут Тун — Курск — Грозный стал последним для нашего болельщика. На обратном пути он попал в тяжелую автокатастрофу и впал в кому, из которой уже не вернулся…

Мы выражаем соболезнования родным и близким Алексея", — говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".