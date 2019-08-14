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Тарасова осудили за поход с дочкой в сауну 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Футболист Дмитрий Тарасов выложил фото с дочерью, рассказав, что берет ее с собой в сауну. Подписчики напомнили спортсмену, что поход в баню может быть опасен для такого маленького ребенка.
«Каждый день плаваем в бассейне и вчера взял дочу с собой в сауну на пару минут. Спортсменка растёт — видно сразу», — написал футболист (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
В комментариях к записи подписчики раскритиковали Дмитрия Тарасова.
«Малышам нельзя в баню. Дим, у вас логика "если что, родим еще"?» — поинтересовался aleksey_ivanov_ivanov.
«Известный педиатр не советует знакомить с банными процедурами малышей до двух лет из-за несовершенства их терморегуляции. Он считает также, что с двух до семи лет здоровым детям баня не опасна, а полезной она может стать только после достижения семилетнего возраста», — рассказала lari66sa.
Однако часть пользователей отметили трогательную заботу Дмитрия Тарасова о дочери, назвав его отличным отцом.
Дмитрий Тарасов восстанавливается после травмы на ноге. Ранее у него возник конфликт с руководством клуба «Локомотив», отказавшегося продлевать контракт со спортсменом. По словам Тарасова, ему обещали помочь в лечением травмы, но, «по сути, послали». При этом генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе заявил, по данным ТАСС, что полузащитник решил сделать операцию без согласования с медицинским штабом команды.
Комментарии
Футбол , Дмитрий Тарасов , Василий Кикнадзе , Локомотив , ИТАР-ТАСС
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