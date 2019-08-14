Тарасова осудили за поход с дочкой в сауну

Футболист Дмитрий Тарасов выложил фото с дочерью, рассказав, что берет ее с собой в сауну. Подписчики напомнили спортсмену, что поход в баню может быть опасен для такого маленького ребенка. «Каждый день плаваем в бассейне и вчера взял дочу с собой в сауну на пару минут. Спортсменка растёт — видно сразу», — написал футболист (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены). Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) 13 Авг 2019 в 7:59 PDT В комментариях к записи подписчики раскритиковали Дмитрия Тарасова. «Малышам нельзя в баню. Дим, у вас логика "если что, родим еще"?» — поинтересовался aleksey_ivanov_ivanov. «Известный педиатр не советует знакомить с банными процедурами малышей до двух лет из-за несовершенства их терморегуляции. Он считает также, что с двух до семи лет здоровым детям баня не опасна, а полезной она может стать только после достижения семилетнего возраста», — рассказала lari66sa. Однако часть пользователей отметили трогательную заботу Дмитрия Тарасова о дочери, назвав его отличным отцом. Дмитрий Тарасов восстанавливается после травмы на ноге. Ранее у него возник конфликт с руководством клуба «Локомотив» , отказавшегося продлевать контракт со спортсменом. По словам Тарасова, ему обещали помочь в лечением травмы, но, «по сути, послали». При этом генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе заявил, по данным ТАСС, что полузащитник решил сделать операцию без согласования с медицинским штабом команды.