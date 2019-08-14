«Спартак» и «Тун» рассудит сербская бригада арбитров

Матч третьего раунда квалификации Лиги Европы между московским «Спартаком» и швейцарским «Туном» обслужит бригада судей во главе со Срджаном Йовановичем.

Официальный сайт УЕФА сообщает о том, что главным судьёй поединка третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Спартак» — «Тун» станет сербский арбитр Срджан Йованович. Его ассистентами будут Урош Стойкович и Милан Михайлович, резервным судьей — Новак Симович.

Поединок «Спартак» — «Тун» состоится 15 августа на «Открытие Арене» в Москве. Начало встречи — 19:45 мск.

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