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«Спартак» и «Тун» рассудит сербская бригада арбитров 

RT на русском + ещё 6 1 час назад
Фото: Reuters
Матч третьего раунда квалификации Лиги Европы между московским «Спартаком» и швейцарским «Туном» обслужит бригада судей во главе со Срджаном Йовановичем.
Официальный сайт УЕФА сообщает о том, что главным судьёй поединка третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Спартак» — «Тун» станет сербский арбитр Срджан Йованович. Его ассистентами будут Урош Стойкович и Милан Михайлович, резервным судьей — Новак Симович.
Поединок «Спартак» — «Тун» состоится 15 августа на «Открытие Арене» в Москве. Начало встречи — 19:45 мск.
Ранее сообщалось, что Понсе получил трёхматчевую дисквалификацию
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