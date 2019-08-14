Названа новая версия гибели футболиста Салы

Аргентинский футболист Эмилиано Сала подвергся сильному влиянию угарного газа перед крушением легкомоторного самолета, на котором он летел из Нанта в Кардифф. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад британской Комиссии по расследованию авиационных происшествий (AIBB).

В крови футболиста была обнаружена настолько сильная концентрация угарного газа, что она могла стать причиной судорог, потери сознания или сердечного приступа, говорится в докладе.

Следователи предполагают, что пилот самолета Дэвид Ибботсон, тело которого до сих пор не найдено, также мог подвергнуться воздействию угарного газа.

В настоящий момент следствие изучает возможности, при которых оксид углерода мог попасть в кабину самолета PA 46 Malibu. Также продолжается расследование «оперативных, технических, организационных и человеческих факторов», которые могли привести к крушению.

21 января над Ла-Маншем исчез легкий одномоторный самолет Piper Malibu, на борту которого находился пилот и Эмилиано Сала. 28-летний аргентинский нападающий 19 января подписал пятилетний контракт с уэльской командой «Кардифф Сити». Сумма сделки составила рекордные для клуба 15 млн фунтов стерлингов. Самолет, поиски которого велись с 22 января, был обнаружен 3 февраля на дне пролива Ла-Манш. Среди обломков нашли тело одного из пассажиров, полиция подтвердила, что это тело Салы.