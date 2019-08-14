Адвокаты узнали, как Глушаков выводит миллионы со своих счетов

Адвокаты бывшей жены полузащитника грозненского "Ахмата" Дениса Глушакова Дарьи утверждают, что бывший муж выводил средства из семейного бюджета на подконтрольные ему счета, сообщает "РЕН ТВ".

По информации телеканала, у представителей Глушаковой есть свидетельства, что футболист выводил деньги "через Пенсионный фонд". Юристы считают, что ту идею футболисту предложили его друзья.

Отмечается, что 6 августа футболист перевел 10 млн рублей на "страхование жизни", на следующий день перечислил 8,3 млн рублей в пенсионные накопления, а также снял наличными 2 млн рублей.

Ранее стала известна общая сумма имущества Глушакова.