Адвокаты бывшей жены полузащитника грозненского "Ахмата" Дениса Глушакова Дарьи утверждают, что бывший муж выводил средства из семейного бюджета на подконтрольные ему счета, сообщает "РЕН ТВ".
По информации телеканала, у представителей Глушаковой есть свидетельства, что футболист выводил деньги "через Пенсионный фонд". Юристы считают, что ту идею футболисту предложили его друзья.
Отмечается, что 6 августа футболист перевел 10 млн рублей на "страхование жизни", на следующий день перечислил 8,3 млн рублей в пенсионные накопления, а также снял наличными 2 млн рублей.
Ранее стала известна общая сумма имущества Глушакова.