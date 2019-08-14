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Адвокаты узнали, как Глушаков выводит миллионы со своих счетов 

Газета.Ru + ещё 2 45 минут назад
Фото: Газета.Ru
Адвокаты бывшей жены полузащитника грозненского "Ахмата" Дениса Глушакова Дарьи утверждают, что бывший муж выводил средства из семейного бюджета на подконтрольные ему счета, сообщает "РЕН ТВ".
По информации телеканала, у представителей Глушаковой есть свидетельства, что футболист выводил деньги "через Пенсионный фонд". Юристы считают, что ту идею футболисту предложили его друзья.
Отмечается, что 6 августа футболист перевел 10 млн рублей на "страхование жизни", на следующий день перечислил 8,3 млн рублей в пенсионные накопления, а также снял наличными 2 млн рублей.
Ранее стала известна общая сумма имущества Глушакова.
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Футбол , Денис Глушаков , РЕН ТВ
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