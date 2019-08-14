Суд может заменить оставшийся срок игроков на более мягкое наказание

Александр Кокорин и Павел Мамаев , которые отбывают срок в исправительной колонии №4 в Белгородской области, могут выйти из заключения раньше назначенного времени. Сообщается, что оставшуюся часть срока могут заменить на штраф. Такая практика встречается гораздо чаще, чем условно-досрочное освобождение (УДО), и предусмотрена статьей 80 уголовного кодекса «Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания». В случае преступлений небольшой и средней тяжести такая замена может применяться после отбытия одной трети срока. Об этом рассказал юрист Евгений Корчаго

«Неделю назад был в «Бутырке» — ходили на проверку с уполномоченным по защите прав предпринимателей. Там были люди, которые остались в СИЗО уже после суда и отбывали срок в хозотряде. Спросил человека, проводившего мероприятие: «Каким образом решается вопрос с УДО»? Он говорит: «УДО — практически нет, но очень нередко бывает замена на штраф», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Стоит отметить, что футболисты уже подали прошение на условно-досрочное освобождение. Изначально Кокорин был осужден на полтора года, выйти он должен в декабре 2019 года. Срок Мамаева на месяц меньше, из колонии он сможет освободиться уже в ноябре. При этом начальник исправительного учреждения Сергей Плясов после подачи игроками ходатайства на условно-досрочное освобождение заявил, что претензий к заключенным у него нет.

Футболисты получат положительную характеристику из колонии, что тоже влияет на решение суда.

«Они соблюдают распорядок дня. Да и нареканий на них нет: на работу ходят, в библиотеку, в храм, на зарядку, в столовую. Принимают участие во всех мероприятиях спортивных. В суде по УДО от нас они получат положительную характеристику», — приводит слова Плясова «Спорт-Экспресс».

Согласно данным юриста, суд, который и принимает решение по УДО, также учитывает позицию потерпевшей стороны и компенсацию причиненного ущерба.

«Потерпевшая сторона может высказать свою позицию: согласна с условно-досрочным освобождением или нет. Также суд принимает во внимание компенсацию причиненного ущерба потерпевшей стороне. И другие обстоятельства, имеющие вес. В принципе, основания для УДО, если будет положительная характеристика и будут отсутствовать какие-то претензии со стороны потерпевших, есть», — заявил Корчаго.

Также юрист отметил, что есть несколько вариантов выплаты компенсации, если потерпевшая сторона отказывается ее принять. К примеру, денежные средства можно перечислить на депозит нотариуса. Однако, по его словам, отказ от компенсации после решения суда происходит достаточно редко.

До вынесения вердикта потерпевшие не хотят влиять на размер наказания, поэтому не принимают денежные средства.

Стоит сказать, что суд не ограничен только позицией потерпевшей стороны. Даже если претензии не сняты, то осужденные могут выйти на свободу до окончания срока заключения. То же самое касается и признания вины. Однако на заседании могут учесть, что свою вину Кокорин и Мамаев признали.

Пока неясно, что ожидает игроков на свободе. Контракт Кокорина с «Зенитом» уже истек, однако публично клуб не отказывался от игрока. Свою поддержку Александру высказал и главный тренер петербургской команды Сергей Семак . Совершенно противоположная ситуация у Павла. С момента попадания полузащитника в СИЗО «Краснодар» объявил о том, что намерен разорвать соглашение с футболистом. Этого пока сделано не было, Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) должна была провести заседание 8 июля. Отложить решение по контракту решил сам клуб. Судьба Мамаева в «Краснодаре» будет определяться уже после того, как он выйдет на свободу.

В заключении футболисты, а также младший брат Кокорина Кирилл и Александр Протасовицкий находятся с октября 2018 года. Они были задержаны за две драки в центре Москвы. Первая произошла с водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком , а вторая случилась уже в кафе — игроки вступили в конфликт с главой Минпромторга Денисом Паком и гендиректором НАМИ Сергеем Гайсиным.

В СИЗО «Бутырка» Александр и Павел провели около девяти месяцев. В начале июля их этапировали в колонию под Белгородом. Оба футболиста работают в швейном цеху шесть дней в неделю по восемь часов и даже получают за это зарплату — чуть более 11 тысяч рублей. В одной камере с ними сидят осужденный за мошенничество в особо крупных размерах, убийца и парень, взятый под стражу за наркотики.

Интересно то, что в колонии Кокорин и Мамаев не перестали заниматься футболом. В составе клуба «Золотой лев» игроки сыграли матч против белгородского «Салюта» и победили со счетом 4:2.