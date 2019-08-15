Месси пропустит первый тур чемпионата Испании

Нападающий каталонского футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси ещё не приступил к тренировкам с «сине-гранатовыми». Форвард пропустит первый матч чемпионата Испании против «Атлетика» из Бильбао из-за травмы.

Главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде заявил, что не собирается рисковать игроками. Тем более, такими как Месси, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что Месси получил травму во время тренировки. Медицинский штаб клуба диагностировал у 32-летнего игрока травму икроножной мышцы.