«Ужасный неудачник»: как «Ливерпуль» обыграл «Челси»

Английские «Ливерпуль» и «Челси» выдали яркий матч за Суперкубок Европы в Стамбуле. Соперники обменялись голами в основное и дополнительное время, после чего в серии пенальти все решил отбитый Адрианом удар Тэмми Абрахама. «Газета.Ru» — о том, что говорили победители после игры.

«Ливерпуль» (Англия) — «Челси» (Англия) — 2:2, по пенальти — 5:4

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп , взявший уже второй трофей с командой в этом году (в конце прошлого сезона была выиграна Лига чемпионов), рассказал о значении этого титула для команды.

«Я спросил у Джеймса Милнера и Джордана Хендерсона, как люди в Англии относятся к Суперкубку. Они сказали мне, что это престижный трофей, что он изображен на стенах в Мелвуде и что они должны добавить еще один такой кубок к числу завоеванных. Это здорово. Мы делаем это для людей. Мы взяли два из трех возможных трофеев за последние несколько месяцев. Теперь нужно найти путь к покорению новых вершин, — рассказал немецкий специалист на послематчевой пресс-конференции.

— Наш клуб добивается успехов, и это единственное, что имеет значение. Я был рад видеть, что значит наша победа в Лиге чемпионов для многих людей по всему свету, и сегодня я снова это увидел».

Клопп также отметил, что считает два выигранных трофея за три последние попытки хорошим достижением. Ранее «красные» уступили в серии пенальти «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии.

Также главный тренер мерсисайдцев отметил сложность игры для обеих команд. По мнению Клоппа, никто не хотел дополнительного времени, сказав, что оно было «убийственным».

Наставник «Ливерпуля» выразил сомнение в отношении пенальти в ворота своей команды на 101-й минуте, с которого Жоржиньо сравнял счет, но при этом не стал зацикливаться на данном моменте.

По словам немца, его подопечные начали встречу хорошо, однако затем подсели, чем и воспользовался соперник. При этом Клопп подчеркнул, что его игрокам пришлось проявить характер и волевые качества, с чем они справились идеально.

«Я сказал им после матча, что если бы мы играли так, как они судили сегодня, то мы бы победили 6:0. Они отлично справились с задачей. Это был исторический момент. Они испытывали большое давление, но оставались спокойными и делали то, что должны были делать. Я не мог бы выразить больше уважения Стефани Фраппар», — рассказал Клопп после матча о работе первой в истории мужского футбола женской бригады арбитров во главе с Фраппар в поединке такого уровня.

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард , возглавивший команду этим летом и успевший потерпеть до того разгромное поражение в матче первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) от « Манчестер Юнайтед » (0:4), был расстроен поражением, но при этом выразил восхищение своими подопечными.

«В данный момент я чувствую гордость за свою команду. Это мое главное впечатление от матча. Сейчас я ужасный неудачник, но при этом доволен игрой, потому что в этом матче нам просто не повезло. Думаю, футболисты отдали все свои силы ради победы, — цитирует специалиста Daily Mail.

— Не хочется, чтобы вы думали, что я жалуюсь, но есть вещи, влияющие на подготовку. У «Ливерпуля» было на два дня больше на восстановление после матча в АПЛ. Я уважаю соперника, но чувствовал по ходу встречи, что мы сильнее. Я увидел в игре много, что мне понравилось».

Также наставник «синих» заявил, что его команда выглядела сильнее «Ливерпуля», при всем уважении к команде Клоппа, и «Челси» просто не повезло в этом матче. Еще Лэмпард поддержал нападающего своей команды Тэмми Абрахама, не забившего решающий пенальти.

«То, что он пошел исполнять пятый удар, говорит о его уверенности. Я тоже не забивал пенальти и проходил через эти ощущения в своей. Это неизбежная часть карьеры игроков топ-уровня», — отметил молодой специалист.

«Добро пожаловать в «Ливерпуль»! Это была сумасшедшая неделя. Я очень счастлив за команду, доволен, что играю за «Ливерпуль», и рад за болельщиков. Матч был долгим, но все завершилось для нас превосходно», — рассказал светившийся от счастья голкипер Адриан, отразивший решающий пенальти.

Партнеры 32-летнего испанца, пришедшего в «Ливерпуль» летом на правах свободного агента и сыгравшего в Суперкубке из-за травмы Алиссона, для которого этот трофей к тому же стал первым в карьере, отметили его вклад в успех.

«До матча я говорил, что в финале может произойти всякое, и в итоге все решилось по пенальти. Перед серией пенальти я сказал Адриану, что он может стать героем вечера. И он стал. Я рад за него и за клуб», — отметил защитник мерсисайдцев Вирджил ван Дейк.

«Мы играли не слишком хорошо, но продолжали упорно работать. Это еще один трофей для нас, нам важно продолжать выигрывать. Я счастлив за Адриана. Он только что пришел в клуб, и сегодня он герой, — заявил капитан «красных» Джордан Хендерсон.

— Мы хотим выигрывать как можно больше трофеев, поэтому сегодня мы будем праздновать, но после сосредоточимся на восстановлении к игре в субботу против «Саутгемптона» в АПЛ».