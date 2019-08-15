Разбившийся футболист Сала мог умереть от отравления

Согласно докладу британской Комиссии по расследованию авиационных происшествий (AAIB), аргентинский футболист Эмилиано Сала, погибший в авиакатастрофе над Ла-Маншем, отравился угарным газом перед крушением самолета.

«Токсикологические тесты показали, что у пассажира был высокий уровень насыщения крови карбоксигемоглобином (смесь угарного газа с гемоглобином). Считается вероятным, что пилот также подвергался воздействию окиси углерода», — говорится в бюллетене, размещенном на сайте комиссии.

По данным исследования, у погибшего футболиста уровень насыщения крови карбоксигемоглобином составил 58 процентов. При этом в таблице, приведенной в бюллетене, отмечается, что такой уровень характеризуется потерей сознания и сердечным приступом.

В AAIB также подчеркнули, что «продолжается работа по расследованию соответствующих оперативных, технических, организационных и человеческих факторов, которые могли бы привести к этой катастрофе».

Легкомоторный PA 46, пассажиром которого был аргентинский футболист Эмилиано Сала, вылетел 21 января из аэропорта французского Нанта и пропал с радаров авиадиспетчерских служб в районе острова Гернси. Обломки самолета были найдены на морском дне 3 февраля и тело Салы было поднято со дна Ла-Манша, однако останков пилота спасатели не обнаружили.