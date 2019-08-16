СМИ: «Локомотив» отказался от Балотелли ради приглашения Рибери

Как сообщает Sport24, железнодорожникам предложили вариант трансфера итальянца, но в клубе отказались, так как линия нападения в команде укомплектована.

Тем не менее красно-зелёные по-прежнему рассчитывают усилиться бывшим атакующим полузащитником «Баварии» Франком Рибери . Отмечается, что «Локомотив» продвинулся в переговорах с хавбеком.