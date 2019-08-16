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СМИ: «Локомотив» отказался от Балотелли ради приглашения Рибери 

RT на русском + ещё 10 1 час назад
Фото: © Christian Charisius/dpa globallookpress.com
Московский футбольный клуб «Локомотив» отказался от возможности подписания контракта с итальянским форвардом Марио Балотелли.
Как сообщает Sport24, железнодорожникам предложили вариант трансфера итальянца, но в клубе отказались, так как линия нападения в команде укомплектована.
Тем не менее красно-зелёные по-прежнему рассчитывают усилиться бывшим атакующим полузащитником «Баварии» Франком Рибери. Отмечается, что «Локомотив» продвинулся в переговорах с хавбеком.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» может пригласить экс-наставника лондонского «Арсенала» Арсена Венгера.
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Футбол , Франк Рибери , Марио Балотелли , Арсен Венгер , Локомотив
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