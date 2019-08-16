Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стала известна возможная зарплата Неймара в «Барселоне» 

Газета.Ru + ещё 11 2 часа назад
Фото: Reuters
Стало известно, сколько будет зарабатывать игрок "ПСЖ" Неймар в случае возвращения в "Барселону", передает BBC.
"Какая зарплата будет у Неймара в "Барселоне"? Он готов к снижению зарплаты с €38 млн в год до €23 млн", — заявил в интервью агенству известный испанский журналист, автор ряда книг о футболистах сине-гранатовых Гильем Балаге.
Важно, что незадолго до этого в СМИ появилась информация, что президент мадридского "Реала" Флорентино Перес взял кредит для покупки 27-летнего бразильца.
В предыдущем сезоне "Неймар" вышел на поле в составе "ПСЖ" 28 раз и забил 23 мяча.
Ранее сообщалось, что главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался об участии капитана команды Лионеля Месси в первом туре чемпионата Испании против "Атлетика".
Газета.Ru: последние новости
Караваев попал в сферу интересов "Зенита" Брат Погба рассказал о шансах перехода футболиста в "Реал" Хавбек "Монако" попал в сферу интересов ЦСКА
Футбол , Лионель Месси , Реал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Спартак» попросил РПЛ о переносе матча
«Сочи» интересуется Натхо
Азар приобрёл шикарный особняк в Мадриде
«Зенит» заинтересовался футболистом «Витесса»
Вратарь «Стяуа» потерял сознание во время матча ЛЕ
Видео
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
00:37
Емельяненко: «Меня похищали инопланетяне»
MMA
12:47
«Манчестер Сити» выбрал нового капитана
Премьер-лига Футбол
00:37
«Ты должен быть лучше, чем я»
Фигурное катание
00:59
Украинский боксер повторил культовую сцену из «Бригады»
Бокс
01:33
Не спасла подругу: Как погибли чемпионки в Крыму
Летние виды спорта Статьи
00:43
Россия вырвала путёвку на Олимпиаду
Волейбол Статьи
01:11
Фанаты «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» устроили драку
Футбол
01:16
Мамаев и Кокорин попросили об УДО
Футбол
01:24
«Не хочу быть поломанным»: Овечкин о завершении карьеры
Хоккей Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение