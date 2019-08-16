Стала известна возможная зарплата Неймара в «Барселоне»

Стало известно, сколько будет зарабатывать игрок "ПСЖ" Неймар в случае возвращения в "Барселону", передает BBC.

"Какая зарплата будет у Неймара в "Барселоне"? Он готов к снижению зарплаты с €38 млн в год до €23 млн", — заявил в интервью агенству известный испанский журналист, автор ряда книг о футболистах сине-гранатовых Гильем Балаге.

Важно, что незадолго до этого в СМИ появилась информация, что президент мадридского "Реала" Флорентино Перес взял кредит для покупки 27-летнего бразильца.

В предыдущем сезоне "Неймар" вышел на поле в составе "ПСЖ" 28 раз и забил 23 мяча.