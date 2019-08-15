Угарный газ перед крушением: новые подробности гибели Салы

Отдел расследования авиационных происшествий Великобритании опубликовал новые данные о трагической гибели аргентинского футболиста Эмилиано Салы, который разбился на самолете в январе, совершая перелет из Нанта в Кардифф. В отчете организации говорится, что спортсмен перед крушением отравился угарным газом.

Появились новые подробности гибели аргентинского футболиста Эмилиано Салы, который скончался в результате авиакатастрофы, произошедшей в январе этого года. Отдел расследования авиационных происшествий Великобритании (AIBB), занимающийся выяснением обстоятельств дела, на своем официальном сайте опубликовал отчет, в котором говорится, что спортсмен и пилот легкомоторного самолета Дэвид Ибботсон, вероятнее всего, были подвержены воздействию угарного газа.

Как говорится в документе, токсикологическая экспертиза установила, что уровень насыщения крови Салы карбоксигемоглобином (комбинированный продукт оксида углерода и гемоглобина) составил 58% — смертельная доза. В материале, кроме того, отмечается, что уровень насыщения крови карбоксигемоглобином уже в 50% или выше считается потенциально смертельным для здорового человека.

Поскольку тело пилота в ходе поисково-спасательных работ так найдено и не было, точно нельзя утверждать, что Ибботсон тоже был отравлен. Однако следствие полагает, что воздействия угарного газа ему вряд ли удалось избежать, поскольку модель самолета Piper PA-46 Malibu, которым управлял пилот, не предусматривает разделения между кабиной и салоном.

В отчете организация также описала симптомы, которые наступают у человека после частичного отравления угарным газом. Отмечается, что при 50% насыщения у отравившегося могут возникнуть судороги, различные нарушения дыхания и другие серьезные недомогания, которые в некоторых случаях приводят к коме, параличу, сердечному приступу и, как это часто бывает при тяжелом отравлении, к летальному исходу.

Согласно версии следствия, высокий уровень содержания в крови угарного газа мог непосредственно повлиять на состояние пилота и привести к катастрофе.

«Угарный газ легко сочетается с гемоглобином и замедляет доставку кислорода к органам, что отражается на работе частей тела, функционирование которых напрямую зависит от кислорода. По этим симптомам очевидно, что воздействие угарного газа может снизить или затормозить способности пилота управлять самолетом в зависимости от уровня воздействия», — отмечается в материале.

Что касается возможных причин возникновения угарного газа в самолете, то следствие продолжает работать в этом направлении. Об этом рассказал представитель AIBB Герант Герберт.

«Следствие продолжает выяснять различные аспекты, связанные с этой катастрофой, но в особенности мы изучаем возможные пути, при которых оксид углерода может попасть в кабину этого типа воздушных судов», — пояснил он.

Эксперт также отметил, что организация продолжает работу по расследованию соответствующих оперативных, технических, организационных и человеческих факторов, которые могли бы привести к этой катастрофе.

Напомним, что самолет, в котором находился Сала, вылетел из аэропорта французского Нанта в валлийский Кардифф 21 января. Через некоторое время воздушное судно пропало с радаров в районе острова Гернси. Практически сразу властями Великобритании, Франции и Нормандских островов была инициирована поисково-спасательная операция, которая так не принесла никаких результатов и была свернута через трое суток. Спасатели были уверены, что шансы найти пилота и игрока живыми крайне малы.

До этого комиссия по поиску пропавших предполагала, что они вполне могли приземлиться на воду.

Впоследствии родственникам аргентинца удалось собрать средства для продолжения поиска футболиста. Обломки самолета в итоге были обнаружены на морском дне Ла-Манша 3 февраля в результате поисковой операции, которую сотрудники частной компании проводили совместно с AIBB. Фрагменты тела Салы были подняты, однако останков 60-летнего пилота среди обломков спасатели не обнаружили.

28-летний Сала в зимнее трансферное окно перешел из «Нанта» в «Кардифф Сити» за €17 млн, став самым дорогим приобретением в истории валлийского клуба. 21 января, когда он отправился в Уэльс, футболист должен был завершить свой трансфер. Через три месяца после гибели Салы в результате сердечного приступа скончался его отец.