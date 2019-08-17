Посадивший самолет в Жуковском экипаж открыл матч «Урал» — «Крылья Советов»

Пилот Дамир Юсупов, совершивший экстренную посадку в Жуковском после столкновения его самолета А321 со стаей чаек, нанес первый удар по мячу в матче шестого тура Российской премьер-лиги между "Уралом" и "Крыльями Советов" , передает РИА "Новости".

"На матче был весь экипаж был, в том числе и командир. Он нанес первый удар по мячу символический. Члены эпипажа вышли на поле перед матчем, сделали общую фотографию с командами — с "Уралом" и с "Крыльями Советов". ", — заявили агенству в пресс-службе екатеринбургского клуба.

Сотрудники "шмелей" также отметили, что тренерский штаб лично вручил подарки членам эпипажа, в числе которых и бессрочный абонемент на игры команды.