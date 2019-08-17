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Посадивший самолет в Жуковском экипаж открыл матч «Урал» — «Крылья Советов» 

Газета.Ru + ещё 9 1 час назад
Фото: Газета.ру
Пилот Дамир Юсупов, совершивший экстренную посадку в Жуковском после столкновения его самолета А321 со стаей чаек, нанес первый удар по мячу в матче шестого тура Российской премьер-лиги между "Уралом" и "Крыльями Советов", передает РИА "Новости".
"На матче был весь экипаж был, в том числе и командир. Он нанес первый удар по мячу символический. Члены эпипажа вышли на поле перед матчем, сделали общую фотографию с командами — с "Уралом" и с "Крыльями Советов". ", — заявили агенству в пресс-службе екатеринбургского клуба.
Сотрудники "шмелей" также отметили, что тренерский штаб лично вручил подарки членам эпипажа, в числе которых и бессрочный абонемент на игры команды.
"Диктор призвал всех поприветствовать наших гостей, все аплодировали стоя, очень душевно получилось", — заключил собеседник издания.
Юсупов имеет непосредственное отношение к футбольному клубу "Урал" — он уроженец Свердловской области. Также летчик болеет за московский "Спартак".
Ранее сообщалось, что Сергей Корниленко, входящий в тренерский штаб "Крыльев Советов", назвал причины успешного выступления форварда команды Александра Соболева.
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Футбол , Александр Соболев , Сергей Корниленко , Спартак , ФК "Урал" , Крылья Советов , РИА Новости
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