Пилот Дамир Юсупов, совершивший экстренную посадку в Жуковском после столкновения его самолета А321 со стаей чаек, нанес первый удар по мячу в матче шестого тура Российской премьер-лиги между "Уралом" и "Крыльями Советов", передает РИА "Новости".
"На матче был весь экипаж был, в том числе и командир. Он нанес первый удар по мячу символический. Члены эпипажа вышли на поле перед матчем, сделали общую фотографию с командами — с "Уралом" и с "Крыльями Советов". ", — заявили агенству в пресс-службе екатеринбургского клуба.
Сотрудники "шмелей" также отметили, что тренерский штаб лично вручил подарки членам эпипажа, в числе которых и бессрочный абонемент на игры команды.
"Диктор призвал всех поприветствовать наших гостей, все аплодировали стоя, очень душевно получилось", — заключил собеседник издания.
Юсупов имеет непосредственное отношение к футбольному клубу "Урал" — он уроженец Свердловской области. Также летчик болеет за московский "Спартак".
Ранее сообщалось, что Сергей Корниленко, входящий в тренерский штаб "Крыльев Советов", назвал причины успешного выступления форварда команды Александра Соболева.