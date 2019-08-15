Ловрен может продолжить карьеру в «Роме»

Игрок "Ливерпуля" и сборной Хорватии Деян Ловрен может продолжить карьеру в "Роме", сообщает Football Italia.

По информации издания, руководство желто-красных намерено арендовать футболиста с правом выкупа за €25 млн Стоит отметить, что спортсмен уже согласовал условия личного контракта.

Важно, что английский клуб намерен принять предложение своих итальянских коллег.

Защитник потерял место в основном составе "красных", проиграв конкуренцию голландцу Вирджилу ван Дейку и камерунцу Жоэлю Матипу.

В предыдущем сезоне Ловрен вышел на поле в майке "Ливерпуля" 18 раз и забил 1 гол.