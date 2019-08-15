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Ловрен может продолжить карьеру в «Роме» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Игрок "Ливерпуля" и сборной Хорватии Деян Ловрен может продолжить карьеру в "Роме", сообщает Football Italia.
По информации издания, руководство желто-красных намерено арендовать футболиста с правом выкупа за €25 млн Стоит отметить, что спортсмен уже согласовал условия личного контракта.
Важно, что английский клуб намерен принять предложение своих итальянских коллег.
Защитник потерял место в основном составе "красных", проиграв конкуренцию голландцу Вирджилу ван Дейку и камерунцу Жоэлю Матипу.
В предыдущем сезоне Ловрен вышел на поле в майке "Ливерпуля" 18 раз и забил 1 гол.
Ранее сообщалось, что вратарь английского "Ливерпуля" Алисон Бекер поздравил "красных" с победой в матче за Суперкубок УЕФА — 2019.
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