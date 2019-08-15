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Названы причины падения с балкона подруги Кокорина 

Рамблер + ещё 4 2 минуты назад
Свидетельница по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерина Бобкова упала с гостиничного балкона в Чехии под воздействием алкоголя и наркотиков. К такому выводу пришли чешские следователи, передает РИА «Новости».
«Краевая полиция города Градец-Кралове завершила расследование по делу о падении с балкона, с высоты около десяти метров, гражданки России Екатерины Бобковой, поскольку собранные материалы, включая свидетельства очевидцев и данные экспертиз, не показали какого-либо постороннего вмешательства в происшедшее», — рассказала полковник Ивана Йежкова из краевого управления полиции города Градец-Кралове.
В полиции назвали произошедшее несчастным случаем и сообщили, что экспертиза выявила в крови россиянки наркотики и две промилле алкоголя.
10 мая Екатерина Бобкова выпала с балкона четвертого этажа гостиницы в городе Шпиндлерув-Млин на северо-востоке Чехии. Известно, что она вышла на балкон покурить, а затем ее нашли на земле с многочисленными травмами. Девушка осталась жива, сейчас она продолжает лечение в Москве. В апреле она давала свидетельские показания в суде по делу о двух драках с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
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