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«Спартак» обыграл «Тун» и вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Московский футбольный клуб "Спартак" обыграл швейцарский "Тун" со счетом 2:1 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Матч прошел в Москве на стадионе "Спартак" в присутствии 33076 зрителей.
У "Спартака" мячи забили Эсекьель Понсе (52-я минута) и Андре Шюррле (58). В составе "Туна" отличился Штефан Гларнер (7). В первом матче красно-белые одержали победу со счетом 3:2.
Матч начался с минуты молчания в память о погибшем болельщике "Спартака" Алексее Васюке (по прозвищу "Бахыт"), который в понедельник, возвращаясь домой после матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в Грозном между "Ахматом" и "Спартаком", попал в аварию около Ростова-на-Дону и получил травмы, от которых позднее скончался.
На матче "Спартак" — "Тун" присутствовал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
"Спартак" провел 15-й матч против швейцарских команд в истории и одержал восьмую победу. Соперниками москвичей были "Базель" (две победы, одна ничья, три поражения), "Люцерн" (одна победа, одна ничья), "Сьон" (две победы), "Цюрих" (одна победа), "Санкт-Галлен" (одна ничья, одно поражение) и "Тун" (две победы).
В раунде плей-офф квалификации Лиги Европы "Спартак" сыграет с победителем противостояния между португальской "Брагой" и датским "Брондбю". Первый матч в Дании завершился со счетом 4:2 в пользу гостей, ответная встреча пройдет позднее в четверг.
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Комментарии
Футбол , Станислав Черчесов , Штефан Гларнер , Спартак
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