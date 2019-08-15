Камбэк имени Максименко и Шюррле: как спасся «Спартак»

Московский «Спартак» обыграл швейцарский «Тун» во втором матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы и по сумме двух встреч прошел в раунд плей-офф. «Газета.Ru» — о том, как подопечные Олега Кононова продолжили еврокубковую кампанию.

К ответной встрече 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со швейцарским «Туном» московский «Спартак» подошел в удобном для себя положении. В гостевом матче подопечные Олега Кононова одержали сложнейшую победу (3:2), и дома красно-белым было достаточно не проиграть как минимум с разницей в два мяча. Серьезных изменений на игру Кононов делать не стал, лишь оставив в запасе Николая Рассказова Джано Ананидзе и предпочтя место в старте Андрею Ещенко Андре Шюррле , хотя формально идея придержать своих лидеров к грядущему дерби с ЦСКА в чемпионате России имела право на существование. Особенно после тяжелого матча в Грозном, откуда красно-белые увезли важные три очка усилиями все того же Шюррле и Зелимхана Бакаева , забившего уже четыре мяча в последних двух встречах. Однако главный тренер «Спартака» на предматчевой пресс-конференции ее категорически отверг.

«Игра с «Ахматом» уже прошла. Сейчас нам нужна стабильная команда. Этого требует наш календарь и предстоящие непростые игры. Очень важно, чтобы единство, которое у нас есть, увеличивалось. Сейчас у нас в голове только матч с «Туном», о ЦСКА даже не думаем», — заявил Кононов.

Несмотря на две победы, добытые на эмоциях и свежей крови дебютировавших в составе москвичей Гуса Тиля и Джордана Ларссона , атмосфера вокруг предстоящей встречи с «Туном» была омрачена трагическим событием.

Накануне скоропостижно скончался известный фанат «Спартака» Алексей «Бахыт».

Болельщик красно-белых, поддерживавший свою команду — не только футбольную, но и молодежную и хоккейную, — долгие годы, возвращаясь в Москву из Грозного попал в страшную автокатастрофу. В результате полученных травм фанат впал в кому, но выбраться из нее не смог.

К сожалению, сегодня утром наш красно-белый брат Алексей "Бахыт" умер…



Соболезнуем родным и близким Алексея… Спи спокойно, брат… pic.twitter.com/YYsbN7TifH— Фратрия (@fratria) 14 августа 2019 г.

В «Спартаке», комментируя трагедию, выразили соболезнования родным и близким погибшего, а также заявили о намерении сделать «все для того, чтобы поддержать его родственников и всех фанатов». Пожалуй, это можно было отнести и к удачному результату в противостоянии с «Туном» и соответственно продолжении еврокубковой кампании.

К слову, «Спартак» незадолго до матча объявил об организации минуты молчания в память о своем преданном болельщике. Первые пять минут встречи фанаты также провели в тишине.

Но стоило торсиде включиться, как «Тун» открыл счет.

Штефан Гларнер получил мяч на линии штрафной, обработал под правую и мощно пробил в дальний угол.

Спустя чуть менее десяти минут «Спартак» едва не ответил. Понсе выиграл борьбу у штрафной и скинул мяч на Шюррле. Немец немного продвинулся вперед и мощно выстрелил. Мяч после его удара попал в перекладину и отскочил в поле.

К середине первого тайма команды обменялись опасными моментами, которые могли стать голевыми. Сначала Александр Максименко спас «Спартак» от второго гола, отразив удар Свена Йосса , а затем Бакаев выиграл мяч на правом фланге, отпасовал на Зобнина, ворвавшегося в штрафную к лицевой и обыгравшего на замахе защитника «Туна». Однако пробить точно в дальнюю «девятку» у вице-капитана красно-белых не удалось.

Отыграться к перерыву подопечные Кононова не смогли и ушли в раздевалку, уступая в счете, но при этом обеспечивая себе выход в следующую стадию.

На второй тайм команды вышли без изменений как в составе, так и по игре: «Спартак» пытался взять мяч под свой контроль и взломать оборону «Туна» многочисленными передачами. Но безуспешно.

Удалось добиться успеха только в контратаке. Зобнин прорвался по правому флангу и, увидев открывание Эсекьеля Понсе, навесил на аргентинца. Тот до мяча не дотянулся, зато на подборе вовремя оказался Шюррле.

Немецкий форвард пробил из пределов штрафной, но переиграть Гийома Февра не сумел. Швейцарский голкипер удар отразил точно на ногу Понсе, который ворота «Туна» расстрелял без каких-либо препятствий — 1:1.

Уже в следующем моменте гости могли вновь вернуть себе преимущество в один гол. Симоне Рапп, огорчивший красно-белых в первом матче, вышел один на один с Максименко, но «прошить» вратаря «Спартака» не смог.

Москвичи вовремя прочувствовали опасность и вышли вперед.

Мирзов, который в первом тайме выглядел едва ли не худшим игроком встречи, оттеснил защитника и ворвался к вратарскую. Попытка удара у Резуиана получилась неудачно, зато удался точный прострел на Шюррле. Немцу оставалось просто поразить пустые ворота, что он спокойно и сделал.

На 72-й минуте Шюррле мог отличиться вновь. Бакаев подобрал мяч в центре поля и совершил классный проход в чужой штрафной. Казалось, что Зелимхан готовит себе удобную позицию для удара издали, однако «десятка» красно-белых предпочел сыграть налево на свободного Шюррле. Немец мощно пробил из-за пределов штрафной площади, но пробить Февра на этот раз не сумел.

Через десять минут Понсе мог окончательно приговорить «Тун», но его гол был не засчитан — аргентинец забрался в офсайд. Впрочем, одержать важную победу и выйти в раунд плей-офф Лиги Европы это не помешало. Теперь красно-белые ожидают победителя противостояния «Брондбю» — «Брага», который и станет соперником команды Олега Кононова в борьбе за выход в групповой этап. Примечательно, что викторию игроки «народной» команды посвятили именно Алексею «Бахыту», подойдя к фанатской трибуне в майках с изображением погибшего болельщика.